Season über Mord an Versace Mehr Italiener schauen "American Crime Story" als "Game of Thrones"

Keine Chance für George R. R. Martin

Damit lässt "The Assassination of Gianni Versace", so der Titel der zweiten Staffel, selbst einen weltweit beliebten Serienhit wie "Game of Thrones" hinter sich. Im Vergleich: Die Premiere der siebten Staffel des Fantasy-Epos, der auf den Büchern von George R. R. Martin (69) basiert, hatte in Italien nur rund 572.000 Zuschauer.

Zu so viel Popularität könnten "American Crime Story" zwei Dinge verholfen haben: Zum einen ließ FoxCrime laut "Hollywood Reporter" eine riesige Werbekampagne laufen, zum anderen sorgte es für Schlagzeilen, dass die Familie Versaces mit der Serie alles andere als einverstanden ist. Unter anderem im Januar hatte das Modeunternehmen Versace eine Mitteilung herausgegeben, in der man sich von "American Crime Story" distanzierte. "Die Versace-Familie hat weder die kommende TV-Serie über den Tod von Herren Gianni Versace autorisiert, noch ist sie in irgendeiner Weise beteiligt", hieß es damals unter anderem.

In Deutschland startet die neue Staffel von "American Crime Story" am 29. Januar auf Sky Atlantic HD. In den Hauptrollen sind unter anderem Ricky Martin (46) und Penélope Cruz (43) zu sehen.