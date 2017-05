"Searching for Neverland" Michael Jackson: Biopic erzählt neue Details seiner letzten Jahre

Wer gedacht hatte, alle Geheimnisse aus dem Leben des verstorbenen King of Pop (1958-2009) zu kennen, wurde bei der Ausstrahlung des unautorisierten Biopics "Michael Jackson: Searching for Neverland" überrascht. Der auf dem 2014 veröffentlichten Buch seiner Bodyguards Bill Whitfield und Javon Beard basierende TV-Film wurde am 29. Mai in den USA gezeigt. Thematisch behandelte er die letzten Jahre von Jacksons Leben - und verriet so einige Details, die so manchem Fan neu sein dürften. (Hier können Sie das Buch "Remember the Time: Die Bodyguards von Michael Jackson erzählen, warum der King of Pop wirklich starb" bestellen)