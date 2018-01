Scotland Yard ermittelt Kevin Spacey: Ein dritter Mann erhebt Anklage wegen Missbrauchs

In London wird bereits wegen zwei ähnlicher Vorwürfe gegen Spacey ermittelt. Die vermeintlichen Opfer arbeiteten beide in der Zeit am Londoner Old Vic Theatre, als Spacey dort von 2004 bis 2015 künstlerischer Leiter war. Das Theater hat mehr als 20 Beschwerden gegen Spacey erhalten und die Leute nachdrücklich dazu aufgefordert, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die ersten Vorwürfe gegen Spacey erhob der "Star Trek: Discovery"-Darsteller Anthony Rapp (46, "Grind"). Ihm habe sich Spacey vor langer Zeit unsittlich angenähert, als Rapp gerade einmal 14 Jahre alt war.