Sci-Fi-Drama "See" Apple sichert sich nächsten Serien-Hit

Nach Produktionen wie "Carpool Karaoke" und dem "Die Höhle der Löwen"-ähnlichen Format "Planet of the Apps" ist "See" der nächste Baustein in der Neuausrichtung von Apple Music. Analysten zufolge soll die Musik-Streaming-Plattform in den kommenden zwei bis drei Jahren deutlich stärker auf Serien ausgerichtet werden. Alles Wissenswerte über das iPhone erfahren Sie in "Das iPhone Lexikon - Edition 2017: Die 36 wichtigsten Begriffe"