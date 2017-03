Schyrenbad bis Maria Einsiedel Freibadsaison wird eröffnet: Ausgewintert is!

5,7 Millionen Liter Wasser fließen in ein Becken

Bereits am Samstag, 29. April, eröffnet das Schyrenbad als erstes Münchner Freibad die Saison. Am Samstag darauf folgt das Dante-Freibad, am 13. Mai dann Ungererbad, Michaeli-Bad, Freibad West und das Prinzregentenstadion mit seinem Prinzesandstrand, Strandbar und Beachvolleyball. Am 20. Mai öffnen als letzte die Georgenschwaige und das Naturbad Maria Einsiedel.