Frankfurt/Main - Joachim Löw gibt am Mittwoch in der Frankfurter DFB-Zentrale sein 23-köpfiges Aufgebot für den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) bekannt. Weil Löw zahlreichen gestandenen Nationalspielern ein Jahr vor der WM an gleicher Stelle eine Pause gönnen wird und zeitgleich die U21-EM in Polen (16. bis 30. Juni) stattfindet, gestaltet sich die Auswahl für den Bundestrainer schwierig.