Erstens müssen die Spitzen von CDU, CSU und SPD bei ihren Sondierungsgesprächen vom 7. bis einschließlich 12. Januar zu dem Ergebnis kommen, dass sie tatsächlich Verhandlungen aufnehmen wollen. Zweitens muss sich ein SPD-Sonderparteitag am 21. Januar dieser Bewertung anschließen und der Parteiführung ein offizielles Mandat für die Verhandlungen erteilen. Drittens dürfen die Verhandlungen nicht an strittigen Themen wie der Bürgerversicherung, der Obergrenze für Flüchtlinge oder dem Familiennachzug scheitern. Und viertens muss am Ende die SPD-Basis in einem Mitgliederentscheid den Verhandlungsergebnissen zustimmen.