Schwierige Bergung Lawinen-Drama am Großglockner: Chiemgauer stirbt

Er wollte eigentlich seinen Vater sprechen Während der Fahrt: Azubi ruft im Suff bei Polizei an

Das war vielleicht der dümmste Anruf des (noch jungen) Jahres: Ein 16-jähriger Azubi ruft am Donnerstagabend beim Polizeinotruf an und teilt belustigt mit, er fahre gerade ohne Führerschein durch Aschheim. Die Polizei glaubt erst an einen Scherz – bis der junge Mann erneut durchklingelt.