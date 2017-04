Schwester gewährt Einblicke Heath Ledger war kurz vor seinem Tod "hoffnungslos traurig"

Der überraschende Tod von Schauspieler Heath Ledger (1979-2008) bewegt bis heute die Gemüter. Der legendäre Joker-Darsteller aus "The Dark Knight" wurde 2008 im Alter von nur 28 Jahren tot in seinem New Yorker Appartement aufgefunden. Ledger starb an einer Überdosis verschiedener Schmerz- und Beruhigungsmittel. Vor der Veröffentlichung der neuen Dokumentation "I Am Heath Ledger", sprachen nun Freunde und Familie über die letzten Tage seines Lebens.