Mit einer Sackschnur erdrosselt

Bereits in der Kindheit habe ihn Elvira S. herablassend behandelt. Das spätere Opfer habe sich in der Jugend auch sexuell an ihm vergangen, hatte der 37-Jährige unter anderem ausgesagt. Der Zorn über die Erniedrigungen der dominanten Schwester habe sich in ihm aufgestaut und an diesem 2. Februar 2016 in ihrer Wohnung in der Thalkirchner Straße Luft gemacht.