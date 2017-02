Die Ankunft in München live mitverfolgen

Dort sollen Kräne erst den Rumpf und danach das Oberdeck auf die Eisenbahnbrücke heben. Die AZ ist ab 7 Uhr in Sendling und bringt im Livestream die Bilder von der spektakulären Aktion.

"Schiffe werden im Regelfall über Wasser transportiert. Dass ein Schiff in ein so zentrales Stadtgebiet gebracht wird, ist fast schon einzigartig", sagte Initiator Daniel Hahn am Dienstag. Läuft alles nach Plan, steht die "MS Utting" um 11 Uhr – mehr als 24 Stunden nach dem Start der Aktion – in alter Pracht in Sendling.