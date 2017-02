Am frühen Mittwochmorgen erreichte das Schiff ihr Ziel, in der Lagerhausstraße begrüßte die dortige Johanniter-Unfallhilfe ihre neue Nachbarin mit einem Blaulichtgewitter. An der Regionalgeschäftsstelle und Rettungswache in der Schäftlarnstraße nahmen im frühen Mittwochmorgen von zwei bis vier Uhr acht Einsatzfahrzeuge Aufstellung, um den Schwertransport der MS Utting in Sendling willkommen zu heißen.