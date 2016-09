Die Angebote zur politischen Bildung sind sehr gefragt

Um die gelassene Haltung zur eigenen kurzen Lebensspanne soll es da in 33 Veranstaltungen gehen, und um die Kostbarkeit des Lebens Anderer – unter anderem mit der Filmvorführung von Michael Hanekes "Liebe" über ein älteres Ehepaar und einen Schicksalsschlag, einem Vortrag der Psychologin und Therapeutin Verena Kast zum Trauern als psychischen Prozess (29. November) und dem Vortrag "Was kommt danach?" (14. Dezember) von Bertram Stubenrauch, Lehrstuhlleiter für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der LMU – aber auch mit praktischen Veranstaltungen, zum Beispiel zu Patientenverfügungen.