Bei einem Verkehrsunfall nahe Raubling (Landkreis Rosenheim ) ist in der Nacht zum Sonntag ein 20-jähriger Mann ums Leben gekommen, vier weitere junge Leute wurden schwer verletzt.

Raubling - Sie waren in einem Auto von Brannenburg in Richtung Raubling unterwegs, als der Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve geradeaus von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.