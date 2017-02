Schwerer Unfall beim Samba-Finale Schock im Sambódromo: Wagen fährt in Menschenmenge

Verbleib, Wechsel oder Karriereende Robben über seine Zukunft: "2018 ist alles möglich"

Arjen Robben ist noch bis 2018 vertraglich an den FC Bayern gebunden. Wie es danach mit dem Flügelflitzer weitergeht, ist aktuell noch unklar. Ein Engagement in China kommt für den 33-Jährigen mit ziemlicher Sicherheit aber nicht in Frage.