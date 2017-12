Laut DWD dauerten die schweren Unwetter bis etwa 9 Uhr an, danach gab es leichte Entwarnung. Doch noch immer besteht Gefahr! Den gesamten Vormittag über wird vor Sturmböen gewarnt. Am Morgen konnten die orkanartigen Böen in der Spitze Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern erreichen. Der Sturm war so stark, dass er sogar ganze Bäume entwurzelt und umgeworfen hat, wie die aktuellen Bilder aus Berg am Laim (Fotos in der Galerie oben) zeigen.