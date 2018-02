Schwer nachvollziehbares Ranking Bahnhof München: Das hippste Viertel Deutschlands?!

Hipper als die Stachus-Passagen wird's nicht

In das Ranking flossen klassische Hipster-Faktoren ein, also beispielsweise Läden mit (überteuertem) Kaffee, Instagram-fähige Gebäude und Restaurants mit veganen Gerichten. (Ob auch Barbiere eine Rolle spielten, ist unbekannt.) Ein zu geringes Kaffee-Angebot kann man Klein-Istanbul tatsächlich nicht bescheinigen und gutes Essen - egal ob mit oder ohne Fleisch - gibt es in München ohnehin in jedem Viertel. Aber ausgerechnet die Stachus-Passagen (!) zum Münchner Instagram-Mekka zu erheben klingt doch recht merkwürdig.