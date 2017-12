Schwedisches Lichterfest In Obermenzing feiert man jetzt Luzia statt Nikolaus

München - Den Nikolaus kennt jeder. Sein weibliches Pendant, die Heilige Luzia aber, wird in München immer bekannter: In dem ein oder anderen Kindergarten, an der Europäischen Schule in Neuperlach oder bei Ikea in Eching (9. Dezember, 16 Uhr mit Lucia-Sängern) taucht die schwedische Lichterkönigin samt Gefolge auf - und vertreibt Winterdepressionen.