Schwedens Fußballer des Jahres Forsberg nicht gewählt: Unmut in Leipzig

Vor Granqvist - er hatte in den Playoffs gegen Italien (1:0, 0:0) gemeinsam mit Forsberg Schwedens Ticket zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland gesichert - war Zlatan Ibrahimovic zehnmal in Serie zu "Schwedens Fußballer des Jahres" gekürt worden. Der Stürmer von Manchester United hatte jedoch im ablaufenden Jahr nach einer Kreuzband-OP insgesamt sieben Monate pausieren müssen.

Granqvist hatte nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft im Anschluss an die Europameisterschaft 2016 in Frankreich auch Ibrahimovics Nachfolge als Kapitän angetreten. Anlässlich der Ehrung in Stockholm erklärte Granqvist: "Ich will diese Auszeichnung mit meinen Kollegen aus dem Nationalteam teilen. Wir haben das alle zusammen geschafft."

Lesen Sie hier: