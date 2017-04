Drei Wochen nach Anschlag Fünftes Todesopfer nach Terror in Stockholm

Stockholm - Eine um die 60 Jahre alte Frau, die in einem Krankenhaus in Südschweden behandelt wurde, sei am Freitagmorgen gestorben, berichtete die schwedische Polizei in einer Pressemitteilung. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer nach dem Verbrechen auf fünf. "Die Polizei hat keine weiteren Informationen, und die Familie bittet um Respekt, um in Ruhe trauern zu können", hieß es in der Mitteilung.