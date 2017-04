Einsatz fraglich

"Ich weiß nicht, was passiert ist. In der ersten Halbzeit habe ich meine Achillessehne wieder gespürt", sagte Nowitzki, der in 25 Minuten auf 17 Punkte sowie fünf Rebounds kam. Sein Einsatz im kommenden Auswärtsspiel bei den Sacramento Kings am Mittwoch ist zumindest fraglich. Dallas hat trotz des Erfolgs bei den Bucks rechnerisch keine Chance mehr auf das Erreichen der Meisterrunde. Die Mavericks sind zum ersten Mal seit 2012/13 und zum dritten Mal in diesem Jahrtausend nicht in den Play-offs dabei.