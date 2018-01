Schwangerschaft nur Gerücht Nicki Minaj trennt sich von Rap-Legende Nas

Er ist einer der einflussreichsten Künstler der Hip-Hop-Bewegung, sie ist aktuell eine der erfolgreichsten Rapperinnen. Auf dem Papier sind Nas (44, "The World Is Yours") und Nicki Minaj (35, "Anaconda") das perfekt Paar, doch ihre Beziehung hielt offenbar nur knapp ein halbes Jahr. (Hier hören Sie Nas' Kult-Album "Illmatic" aus dem Jahr 1994)