Schwangerschaft am Donnerstag bestätigt Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger sagen Danke

Wir werden Eltern - und ihr sollt es wissen

Worüber seit Wochen spekuliert worden war, machten die beiden am Donnerstag offiziell. Sie postete ein Foto auf Instagram, auf dem drei Paar weiße Sneaker zu sehen sind: Einmal in Herrengröße, einmal in Damengröße und einmal in Babygröße. Dazu schrieb sie: "Eine kleine Erweiterung unserer Familie. Ich könnte nicht glücklicher sein!!!" Und er postete ein Foto von sich und seiner Frau auf Twitter und schrieb dazu: "Wir erwarten ein neues Familienmitglied und sind so dankbar!"