Schwanger mit Baby Nummer drei Von Übelkeit geplagte Herzogin Kate: Sie ist zurück!

Die Wohltätigkeitseinrichtung kümmert sich um die geistige Gesundheit von Kindern, ein Thema, das den britischen Royals sehr am Herzen liegt. Die neue Kampagne trägt den Titel "You're never too young to talk mental health", was übersetzt heißt, "Du bist nie zu jung, um über geistige Gesundheit zu sprechen". Für den animierten Kurzfilm der Kampagne hat Kate ein Vorwort eingesprochen. Das Video der 35-Jährigen wurde laut "Daily Mail" bereits Anfang Januar in London aufgenommen, ehe sie schwanger war.