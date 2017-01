Schwächste Staffel seit 2009 Sinkende Einschaltquoten: Hat das Dschungelcamp seinen Reiz verloren?

Müsste man andere Promis ans Lagerfeuer setzen?

Es bahnt sich also die quotenschwächste Staffel seit acht Jahren an. Woran liegt das? Vielleicht an den Protagonisten? Blickt man ins diesjährige Camp, so fällt auf, dass kein echtes Zugpferd am Lagerfeuer sitzt. Klar, man kennt "Icke" Häßler und Gina-Lisa. Aber so wirklich locken selbst die beiden niemanden hinter dem Ofen vor. Doch nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite gehen RTL irgendwie die Z-Promis aus. Bestes Beispiel: Alexander Keen. Kamen früher zumindest noch die "GNTM"-Kandidatinnen selbst in den Dschungel, hat es in diesem Jahr (neben Gina-Lisa) nur der Ex-Freund eines Models in die Show geschafft. Ein Offenbarungseid?