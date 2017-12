Schwächeanfall nach Diskussion Musste Selena Gomez' Mutter wegen Justin Bieber ins Krankenhaus?

Demnach sei in der vergangenen Woche von einem Hotel in Los Angeles aus ein Notruf gestartet worden. Teefey habe nach einer hitzigen Diskussion mit ihrer Tochter, in der es um deren Beziehung zu Justin Bieber gegangen sei, einen Schwächeanfall erlitten. Daraufhin habe sie ärztlich behandelt werden müssen, sei aber am selben Tag noch aus dem Krankenhaus entlassen worden. Selena habe ihrer Mutter laut "TMZ" in dem Gespräch erzählt, dass sie und Justin Bieber eine Paartherapie machen würden.