Schwaches Dementi Bill Cosby will keine Reden über sexuellen Missbrauch halten

Demnach sagte Benson in einem TV-Interview bei "CNN New Day Weekend" am Sonntagmorgen in aller Deutlichkeit: "Bei den Auftritten in der Stadthalle geht es nicht um sexuellen Missbrauch. Ich wiederhole: Bei diesen Auftritten in der Stadthalle geht es nicht um sexuellen Missbrauch." Das Ansehen von Bill Cosby sei durch die Medien zerstört worden, noch bevor dieser überhaupt den Gerichtssaal betreten hatte, so der Vorwurf von Benson. Nun wolle er sich rehabilitieren. "Das ist es, worum es geht."