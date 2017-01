Schwachen Leistung bei Niederlage gegen Boston Wirbel um NBA-Profi Schröder: "Dummes Zeug über meine Familie"

Die Chicago Bulls bezwangen ohne Rookie Paul Zipser die New Orleans Pelicans am Samstag (Ortszeit) mit 107:99 (55:45). Bester Werfer bei den Gastgebern war Jimmy Butler mit 28 Punkten. Nach dem 20. Saisonsieg bleiben die Bulls in der Eastern Conference hinter den Playoffplätzen auf Rang neun. Zipser kam nach seinem Start-Einsatz bei den New York Knicks (89:104) am Donnerstag gegen die Pelicans nicht zum Einsatz.