Großbrand in Schwaben . Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Eine Halle mit landwirtschaftlichen Geräten und Stroh brannte komplett aus. Der Schaden beträgt eine halbe Million Euro.

Rain am Lech - Ein Großbrand auf einem Bauernhof im Landkreis Donau-Ries hat einen Sachschaden von mindestens 500 000 Euro angerichtet. Eine 40 mal 12 Meter große Lagerhalle in Rain am Lech wurde in der Nacht zum Mittwoch komplett zerstört, wie die Polizei in Augsburg mitteilte.