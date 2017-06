Schutz bei Terror & Amok Die Polizei rüstet auf: Das ist die neue Schutzkleidung

Deshalb werden nun also auch in sämtlichen Streifenwagen, auch den zivilen, je zwei Sets der neuen Schutzmontur vorhanden sein. Vergangenes Jahr hat die Staatsregierung das in St. Quirin als Reaktion auf die erhöhte Gefahrenlage beschlossen. Die über 10.000 Helme, Westen, Überwürfe und Tiefschutze lässt sich das Innenministerium rund 30 Millionen Euro kosten.

Darüber hinaus werden die rund 32.000 Waffenträger der Bayerischen Polizei mit neuen Schusswaffen ausgestattet. Die entsprechen in der Art aber den bisherigen Modellen. Auch die Autos mussten der neuen Ausrüstung angepasst werden. Für die Kofferräume wurde ein eigener Einbau entwickelt.

Man hofft, die Schutzkleidung nie zu brauchen

Allein mit einer Schutzhülle ist es im Ernstfall nicht getan. Wie Hubertus Andrä beim Pressetermin am Freitag sagt, werden die Streifenpolizisten extra für den Einsatz in lebensbedrohlichen Gefahrenlagen trainiert. "In dem Bereich der Ausbildung und Weiterbildung hat sich in den letzten Jahren gewaltig was verändert", bestätigt Andrä.

"Es geht bei der neuen Ausrüstung nicht nur um die Sicherheit unserer Beamten, sondern auch die der Bürger", macht Andrä deutlich. "Denn nur ein geschützter Polizist kann wirkungsvoll agieren und eventuell Menschen aus einer Gefahr retten."

Bis die Ausrüstungen vollständig ausgeliefert sind, dauert es noch ein wenig. Oberste Priorität hat München, im Laufe des Sommers sollen aber alle Streifenwagen ausgestattet sein.

"Zu hoffen bleibt natürlich, dass die Schutzkleidung im Kofferraum bleibt und gar nicht benötigt wird", sagt Hermann abschließend.

Die AZ erklärt die neue Schutzkleidung der Polizei