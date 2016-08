Die Ehefrau von Kanye West leidet seit 2010 unter der Krankheit, die für rote, wunde Stellen auf ihrer Haut und besonders an ihren Beinen sorgt. "Ich versuche gar nicht mehr so sehr, sie zu verstecken", schrieb die 35-Jährige auf ihrer Internetseite 'KimKardashianWest.com'. "Manchmal denke ich einfach, es ist mein großer Makel und jeder weiß es, also warum soll ich es verdecken?"