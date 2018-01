Schummeln erlaubt! Neue Monopoly-Sonderedition für Regelbrecher

Wer bereits in der Vergangenheit heimlich die ein oder andere Papier-Geldnote in seinem Ärmel verschwinden ließ, wird die neue Sonderedition lieben. Wann das Spiel in Deutschland auf den Markt kommt, ist aktuell noch unbekannt. In den USA wird das Spiel ab Herbst dieses Jahres in den Regalen stehen.

