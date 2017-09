Schulz vs. Merkel Jetzt ist die Pflege plötzlich ein Thema

Auch die Grünen wollen Pflege reformieren

Unterdessen fordert auch Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring–Eckardt, mehr Pflegekräfte einzustellen und diese besser zu entlohnen. In einem "Sofortprogramm" sollten 25.000 zusätzliche Kräfte eingestellt werden, sagt sie im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Und die Linke verweist darauf, dass die Zahl der Pflegebedürftigen, die Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen, seit Jahresbeginn um 350.000 auf 3,1 Millionen gestiegen ist. Dies gehe aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums hervor.

Wie der geforderte Personalaufwuchs und die bessere Bezahlung der Pflegekräfte finanziert werden soll, ob etwa die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung erhöht werden sollen, ist bislang unklar. Verdi-Mann Jurczyk warnt trotz der vollmundigen Ankündigungen aus der Politik im Wahlkampf–Endspurt vor zu großen Erwartungen. Die Missstände seien jahrzehntelang ignoriert worden. "Jetzt können wir uns die fehlenden Pflegekräfte nicht einfach backen."

So hart ist der Pflegeberuf

Durch die im Vergleich zu anderen Berufen niedrige Bezahlung, vor allem aber durch die schlechten Arbeitsbedingungen würden sich zu wenige Menschen für eine Pflegelaufbahn entscheiden. Von denen, die sich dennoch für einen Pflegeberuf entscheiden, würden wiederum viele die Ausbildung abbrechen, sobald sie den harten Alltag in deutschen Kliniken und Pflegeheimen kennenlernen. "Die Leute lassen sich nicht in den Beruf zwingen", sagt Jurczyk. Von der künftigen Regierung erwarte er konkrete gesetzliche Vorgaben, etwa zu Arbeitsbedingungen und Personalausstattung in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. In mehreren Bundesländern, darunter Bayern, hat Verdi deshalb zu Streiks aufgerufen. Es gehe dabei nicht um bessere Bezahlung, sondern "darum, dass die Pflegekräfte das Geld, das sie verdienen, auch gesund ausgeben können", so Jurczyk. Dies sei nur durch mehr Personal und Entlastung möglich.

