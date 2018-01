München- Der Hai beißt in Serdar Karagözs Hand. Behutsam wischt der 38-Jährige den Angreifer beiseite - vergebens. Der Fisch hat es auf seine Hand abgesehen. "Sie sind ein bisschen aufgeregt, weil heute gefüttert wird", erklärt der Aquarist vom Sea Life der Klasse 6 des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums. Er leuchtet mit einer Taschenlampe auf einige Hai-Eier an einer Wasserpflanze. Das Großaquarium hatte am Donnerstag zur jährlichen Inventur geladen.