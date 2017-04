Schuldfähig oder nicht? Psychiater sieht Mängel im Gutachten zu Beate Zschäpe

München - Bis zum Schluss war im NSU-Prozess am Donnerstag nicht klar, ob das Gericht das psychologische Gutachten über Beate Zschäpe kritisieren lassen würde. Dann aber rief der Vorsitzende Richter den von Zschäpes Verteidigern beauftragten Gegengutachter Pedro Faustmann ohne weitere Diskussion auf. Und der ließ kein gutes Haar an Henning Saß' Einschätzung: Dieser habe an mehreren Stellen im Gutachten suggestiv formuliert oder Sachverhalte nicht eindeutig zugeordnet, so der Bochumer Experte am Donnerstag vor dem Münchner Oberlandesgericht. Saß war vom Gericht bestellt worden, um die Schuldfähigkeit und künftige Gefährlichkeit Zschäpes einzuschätzen.