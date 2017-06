Schuhe für den guten Zweck Miley Cyrus kollaboriert mit Converse

Ihre Twitter-Follower schrieben prompt: "Die Schuhe brauche ich!" oder "Die kaufe ich auf jeden Fall". Das Unternehmen Converse kündigte auf seinem Twitter-Account an, dass die Einnahmen der farbenfrohen "Pride-Kollektion" teils an die Wohltätigkeits-Initiative "It Gets Better" und teils an Cyrus' gemeinnützige Organisation "Happy Hippie Foundation" gespendet werden. Diese wurde von der "Malibu"-Sängerin 2014 gegründet, um jugendliche Obdachlose und Homosexuelle zu unterstützen.