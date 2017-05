Schuften für den Knack-Po Ann-Kathrin Brömmel: Das Geheimnis ihres Traumkörpers

Bei ihren Abonnenten kommt das knapp zweieinhalbminütige Po-Workout, das Brömmel am Sonntag bei Youtube veröffentlicht hat, überwiegend gut an. "Schönes Video, so bleibt jeder fit" und "Du bist super in Form und motivierst einen voll", heißt es unter anderem in den Kommentaren. Als ein User das Model nach den besten Bauchmuskel-Übungen fragt, antwortet sie: "Mein nächstes Video kommt in ein paar Tagen und da dreht sich alles um Bauchmuskeln und die Taille. Danach kommt etwas mit Gewichtsmanschetten. Gedulde dich ein wenig, es kommt noch mehr." Man darf also gespannt sein...