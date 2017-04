Schützenverein im Visier Razzia bei Pegida: Die Waffen besorgte der Sohn

Der Minister traut der Gruppe auch Angriffe auf Flüchtlinge zu

Laut BR haben die Mitglieder der "Schießsportgruppe" die Erlaubnis für etwa zwei Dutzend scharfe Waffen, darunter etwa Gewehre mit Zielfernrohr. "Das sind scharfe Waffen, die nicht nur für das Sport-Schießen verwendet werden", heißt es in einem BR-Beitrag. Einen eigenen Schießstand hatte der Verein nicht. Er hat seinen Sitz an der Steinheilstraße in der Maxvorstadt. Gegründet wurde er vor fünf Jahren am 20. April, also Hitlers Geburtstag. Nach AZ-Informationen haben die Rechten mehrmals in einem Schützenverein in Aying (Landkreis München) das Schießen geübt.