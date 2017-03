Schüsse in der Maxvorstadt Gerichtsprozess: Drei Schüsse aus Eifersucht

Streit um Sorgerecht als Auslöser?

Aber von Anfang an. Es war der 19. April 2016, am Nachmittag traf der Angeklagte Hassan A. (42) in der Zentnerstraße auf den neuen Freund (und Onkel) seiner Frau Lailan A. Das Ehepaar lebte getrennt, beide hatten in der Straße zeitlich versetzt einen Termin bei einer Gutachterin. Es ging um das Sorgerecht der beiden Kinder, elf Monate und vier Jahre alt, die sich seit Dezember in der Obhut des Münchner Jugendamts befanden.