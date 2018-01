Backup: Starke und Hoffmann

"Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird", sagte Salihamidzic. Auf die AZ-Nachfrage, ob die Bayern noch in dieser Saison von einem Neuer-Comeback ausgehen würden, wollte der Sportdirektor nicht genauer eingehen. Man werde Neuer keinen Druck machen und ihm alle Zeit lassen, sagte "Brazzo". Umso wichtiger ist es, dass Ulreich, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, fit bleibt. Doch Salihamidzic betonte, man habe ja immer noch Tom Starke. "Er hat zuletzt gute Leistungen gebracht", so der Sportdirektor.

Zweimal stand der 36-jährige Starke in der Hinrunde im Tor. Zweimal (gegen Frankfurt und Köln) gewann die Bayern in der Bundesliga mit 1:0. Eine astreine Bilanz – aber in der Verfassung der Hinserie wollen und können die Bayern nicht auf Ulreich verzichten. Zumal neben Starke derzeit nur Nachwuchskeeper Ron-Thorben Hoffmann zur Verfügung steht. Auch Christian Früchtl, die Nummer drei, fällt verletzt aus.

Hummels und Lewandowski fallen aus

Nicht nur die Torhüterposition bereitet den Bayern Sorgen. Mats Hummels (Adduktorenprobleme) und Robert Lewandowski (Probleme an der Patellasehne) konnten wie schon am Dienstagabend nicht mit der Mannschaft trainieren. "Beide sind auf dem Weg der Besserung, aber wir schauen von Tag zu Tag", sagte Salihamidzic. Lewandowski trainierte wie Hummels im Kraftraum, der Innenverteidiger fuhr außerdem ein bisschen Fahrrad. Während bei beiden Stars mit einer raschen Rückkehr zu rechnen ist, wird es bei Thiago hingegen noch sehr viel länger dauern.

Der Spanier hatte sich beim Champions-Spiel gegen Anderlecht Ende November einen Muskelteilriss zugezogen, eine "große Verletzung", wie Salihamidzic am Mittwoch unterstrich: "Er macht sehr gute Fortschritte, aber einen genauen Zeitpunkt können wir nicht festlegen." Irgendwann "Ende Februar" würde man wieder mit Thiago rechnen. Bei Ulreich dürfte es sich nur um Tage handeln. Das war die beste Bayern-Nachricht am Mittwoch.

