"Das ist nicht mein Sohn" Kinder vertauscht: US-Fluglinie bringt Mutter falschen Sohn

Kinder alleine Fliegen zu lassen ist keine Seltenheit mehr. Man gibt sie am Flughafen in die Hände der Mitarbeiter der Fluglinie und holt sie am Zielflughafen wieder ab. Der Airline JetBlue ist in den USA allerdings ein kleiner Fehler dabei unterlaufen - sie haben einer Mutter das falsche Kind übergeben.