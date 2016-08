Oslo - 323 Rentiere, die in Norwegen von Blitzen getötet wurden, sollen dort liegenbleiben, wo sie gefunden worden waren. "Wir haben keine Pläne, die Tiere von der Hochebene zu holen", sagte ein Mitarbeiter der norwegischen Umweltbehörde am Dienstag dem Fernsehsender NRK. "Es ist nicht ungewöhnlich, dass tote Tiere liegenbleiben. Was in diesem Fall ungewöhnlich ist, ist die große Menge an Tieren." Die Fundstelle in der Hochebene Hardangervidda, die zu einem Nationalpark gehört, befinde sich nicht in der Nähe von Wanderpfaden oder Abläufen wichtiger Wasserquellen, hieß es.