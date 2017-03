Bayerisch Gmain - So viel Aufruhr hat es in dem kleinen Ort an der Grenze zu Salzburg sicher selten gegeben: Es war gegen 10 Uhr am Dienstagvormittag, als ein Mann die örtliche Sparkasse an der Berchtesgadener Straße betrat. Nach AZ-Informationen soll es sich um einen Rollstuhlfahrer in einem elektrischen Rollstuhl handeln.