Schonungslose Dokumentation "Widerlicher Halb-Rassist": Eric Clapton ekelt sich vor sich selbst

An der Gitarre gilt Eric Clapton (72,"I Still Do") als Virtuose, als Legende. Das belegt auch eine neue Dokumentation über den vielfachen Grammy-Gewinner, die diese Woche in London Premiere feierte. Doch Clapton selbst treibt besagte Dokumentation "Life In 12 Bars" eher die Schamesröte, denn nostalgische Freudentränen ins Gesicht. Vieles von dem, was die bewusst schonungslosen Aufnahmen von ihm zeigen, bereut er inzwischen zutiefst, so Clapton laut der britischen Seite "Daily Mail".