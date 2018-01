Auf das Podium oder vielleicht sogar zum Sieg hätte Andreas Sander stürmen können, machte aber nach Zwischenbestzeit kurz vor Schluss einen groben Fehler und wurde Elfter mit gut einer Sekunde Rückstand. "Das ist schade, aber es überwiegt das Positive", sagte Sander, der schon in Kitzbühel durch einen Patzer die Top 3 verpasst hatte.

Josef Ferstl kam grippegeschwächt als 35. nicht in die Punkteränge. Manuel Schmid wurde 37., Christof Brandner landete auf Platz 41. Feuz indes gewann nach Wengen den nächsten Klassiker im Januar und reist als Topfavorit auf Gold zu den Winterspielen nach Südkorea - zumal er in Kitzbühel hinter Dreßen Zweiter geworden war. "Die Freude ist immer da, wenn man ganz vorne mitfährt", sagte er in der ARD.