Kathmandu – Am Mittwoch hat die nepalesische Tourismusbehörde bekanntgegeben, dass am Mount Everest, kurz vor dem Gipfel auf 7.950 Metern Höhe, die Leichen von vier Bergsteigern gefunden wurden. Sie lagen erfroren in ihrem Zelt. Bergretter waren eigentlich auf der Suche nach einem anderen verunglückten Bergsteiger, als sie die Toten entdeckten. Es sind die Todesopfer sechs, sieben, acht und neun in diesem Jahr - ob sie geborgen werden können, ist unklar. Das Risiko bei einer Bergungsaktion in einer Höhe, in der die Sauerstoffkonzentration gegen Null geht, ist oft zu hoch.