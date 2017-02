Schon wieder! Bioethanol-Ofen explodiert - Mann schwer verletzt

Doch immer wieder kommt es zu schweren Explosionen durch die Öfen, weil die Benutzer Fehler beim Befüllen gemacht haben. Erst im Januar wurde ein Mann in Bogenhausen schwer und dessen Frau leicht verletzt, in ihrer Wohnung brach ein Feuer aus (AZ berichtete). Einen ähnlichen Fall gab es zuletzt in Altperlach, aufgrund dessen zwei Menschen starben, sowie kürzlich zwei Fälle in Dachau und Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz).