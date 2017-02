Schon im fünften Monat Überraschendes Baby-Glück: Caroline Beil ist mit 50 wieder schwanger

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Caroline Beil wird im Alter von 50 Jahren noch einmal Mutter. Die Moderatorin ist bereits im fünften Monat schwanger, wie sie im Gespräch mit der Illustrierten "Bunte" verraten hat. Die frohe Botschaft hat sie an ihrem runden Geburtstag im November erhalten, während eines Kurztrips mit ihrem Lebensgefährten Philipp Sattler (34) in New York. Sie habe es nicht glauben können und gleich mehrere Schwangerschaftstests gemacht - alle mit demselben Ergebnis. "Es war einer der glücklichsten, aufregendsten und emotionalsten Momente in meinem Leben", so Beil zu "Bunte".