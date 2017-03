Nur einer verhinderte in Lahti den totalen Triumph des Team-Olympiasiegers von 2014: Doppel-Weltmeister Stefan Kraft. 1,3 Punkte, umgerechnet 72 Zentimeter, lag der Österreicher am Donnerstag von der Großschanze vor Wellinger – was nicht ganz unumstritten war, denn Wellinger war in der Summe eineinhalb Meter weiter gesprungen, erhielt aber die schlechteren Haltungsnoten. "Ich sehe das schon so wie die Kampfrichter", sagt Weißflog der AZ, "stilistisch ist Kraft einfach einen Tick besser." Und auch Wellinger selbst sagte: "Ich werde mich über Silber sicher nicht beschweren."