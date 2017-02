Schon 2017 erhältlich "Fenty Beauty": Rihanna bekommt ihre eigene Make-up-Linie

Live-Video vom Spektakel 500. Jubiläum: Schäffler tanzen in der Staatskanzlei

Der Schäfflertanz wird in diesem Jahr 500 Jahre alt. Bis zum 28. Februar treten die 25 Tänzer an zahlreichen Plätzen in und um München auf. Den Auftakt machen sie am Dienstag in der Staatskanzlei.